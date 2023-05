Dumfries en De Vrij met Inter naar finale Champions League

Er zijn betere generale repetities te bedenken dan de 2-0 nederlaag van AC Milan tegen Spezia, afgelopen weekend. Uitgerekend de degradatiekandidaat, die met de drie punten over de rode lijn heen klom, versloeg de topclub, die nu Champions League-voetbal dreigt te missen. Het winnen van het miljardenbal had een alternatieve route voor de Rossoneri kunnen zijn. Dan was een plek in de voorrondes van volgend seizoen gegarandeerd.

Maar de 0-2 nederlaag van vorige week als uitgangspositie beloofde van tevoren weinig goeds. Kansen waren er desalniettemin snel. Theo Hernandez schoot van afstand net aan over de lat en Brahim Diaz vond André Onana op zijn pad. Milan en Inter deelden in het verdere verloop van de eerste helft speldenprikjes aan elkaar uit. Na de eerste 45 minuten stond het 0-0.

Acht duels op rij ongeslagen

Inter begon met Dumfries en oud-Ajacied André Onana in de basis en De Vrij en voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens op de bank. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was vooraf al acht wedstrijden op rij ongeslagen. De 0-2 van vorige week kwam gezien de huidige vorm niet uit de lucht vallen. Toch liet Inter zich in de beginfase kort imponeren door de aanvalsdrift van AC Milan.

De opdracht om Milan in de eerste helft op gelijke hoogte te houden slaagde. De opponent, geleid door Stefano Pioli, scoorde tot nu toe drie keer in de knock-outfase van dit Champions League-seizoen. In alle gevallen vielen de treffers voor de rust.

Hoop op Leao

Om met die traditie te breken vestigde Milan de hoop op Rafael Leao. De aanvaller, dit seizoen goed voor dertien goals en tien assists, ontbrak in de heenwedstrijd. Met zijn statistieken is hij de meest waardevolle speler van Milan. Het lukte Leao amper om indruk te maken.

Aan de andere kant van het veld was daar Lautaro Martinez. De Argentijn scoorde dit seizoen al twintig keer in de Serie A. Met een droge knal in de korte hoek besliste hij het duel. De 1-0 was voldoende om de finale van het miljardenbal te bereiken. In de eindstrijd treft Inter het Manchester City van Nederlander Nathan Aké of Real Madrid.

Bekijk hieronder de tweet.