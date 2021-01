Komende periode weer geen ’Meister Mario’ bij PSV

PSV moet het voorlopig stellen zonder Mario Götze. Ⓒ FOTO ANP/HH

EINDHOVEN - De komst van Mario Götze (28) liet PSV dagdromen over de extra’s die hij zou kunnen brengen in topduels en daarmee de titelstrijd. Maar na zijn afwezigheid in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax mist hij woensdagavond ook de tweede topper van het seizoen in het eigen Philips Stadion tegen AZ.