FC Utrecht likt wonden na afgang tegen Spakenburg: ’Deze ga je heel hard voelen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Floris van der Linden maakt de 1-4, de FC Utrecht-spelers balen als een stekker. De wonden zijn nog niet gelikt, zo laten ze weten. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na de afgang in het bekertoernooi tegen SV Spakenburg is er heel wat afgesproken bij FC Utrecht de afgelopen dagen. De uitschakeling in de beker is een wond die nog wel even pijn blijft doen, maar de mogelijkheid om zich te revancheren op het veld dient zich snel weer aan. Vrijdagavond komt Fortuna Sittard naar de Galgenwaard en kan het team van trainer Michael Silberbauer de jacht op Europees voetbal in de competitie vervolgen.