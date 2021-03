Gevaccineerde fans welkom bij Grand Prix van Bahrein

Voorwaarde is dat gevaccineerden minimaal twee weken geleden hun tweede prik hebben gekregen. Voor mensen die het virus hebben gehad, geldt ook dat dat zeker twee weken geleden moet zijn geweest. Dat is opvallend, omdat wereldwijd ook veel voorbeelden zijn van mensen die nog een tweede keer zijn besmet. Een (afgeprijsd) kaartje kost omgerekend 220 euro voor drie dagen.

In Bahrein wordt alles bijgehouden op een app. Alle Formule 1-betrokkenen worden voor de race, en ook voor de tests (12-13-14 maart), bij aankomst getest en moeten dan in quarantaine op hun hotelkamer. Via de app zien ze dan zo’n zes uur later of ze positief of negatief zijn.

De organisatie in het Midden-Oosten kwam eerder ook al met het aanbod dat alle coureurs, teamleden en media gevaccineerd kunnen worden in Bahrein. De Formule 1-leiding sloeg dat al beleefd af, de verwachting is dat alle teams dat voorbeeld zullen volgen.

