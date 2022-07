Manchester United zet vaart achter Martinez

Voetbal

FC Twente neemt Vlap definitief over van Anderlecht

FC Twente heeft met Anderlecht overeenstemming bereikt over het definitief overnemen van Michel Vlap. De club uit Enschede betaalt 2 miljoen euro voor de middenvelder, die afgelopen seizoen al op huurbasis actief was in de Grolsch Veste. Eerder deze zomer telde FC Twente al 1,5 miljoen euro neer om ...