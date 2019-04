Verbaasde Veldwijk: 'Niet gevraagd om in te vallen'

"Met verbazing hoor ik dat ik vandaag zou hebben geweigerd om in te vallen voor FC Groningen. Hiervan is geen sprake", aldus de 26-jarige Veldwijk. "Mij is vandaag niet gevraagd om in te vallen. Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet."

Faber liet eerder op de zondag weten dit er maandag met de directie over het vooral wordt gesproken. Veldwijk kwam dit seizoen achttien keer voor FC Groningen in actie in de Eredivisie. In die wedstrijden scoorde hij vier keer.