FC Utrecht legt Sparta na rust op de slachtbank

Het duurde tot zo’n vijf minuten voor rust voordat er in De Galgenwaard iets gebeurde. Bart Ramselaar ontving de bal in het strafschopgebied van Sparta, op aangeven van Sean Klaiber, en schoot deze vervolgens hard in het dak van het doel.

Op een kans van Gyrano Kerk na, die ter hoogte van de penaltystip ver over schoot, was de goal van Ramselaar het enige wapenfeit van de thuisploeg in de eerste helft.

Waar het voor het rustsignaal lang wachten was op een hoogtepunt, kon het aanwezige Utrecht-publiek binnen een kwartier drie keer juichen. Eerst werd Adrian Dalmau, na maandenlang blessureleed weer terug basis, oog in oog gezet met doelman Ariel Harush. Direct daarna ook Simon Gustafson. Dalmau koos ervoor om de bal onder de doelman te schuiven, terwijl de Zweed de weg over goalie als voorkeur had. Beide keren moest Harush vissen. Om het feest compleet te maken kopte Ramselaar na een uur spelen de vierde goal van de middag tegen de touwen.

Klaiber was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek in de Domstad, door zijn schorsing voor de finale van de beker. In de slotfase tegen Ajax pakte hij onnodig geel. Tegen Sparta schoot hij van ver de schroom van zich af, een inzet die Harush uiteindelijk te machtig was. Gelukkig voor Sparta werd de 6-0 afgekeurd wegens buitenspel. De bezoekers maakten we; nog via Joel Piroe de einduitslag iets draaglijker: 5-1.

