Wijnaldum spreekt zich weer uit: ’Vond dat het gezegd moest worden’

Want de middenvelder schoof dinsdag aan bij de persconferentie van Oranje en liet zich daar in duidelijke bewoordingen uit over het racisme-incident bij FC Den Bosch-Excelsior. Ook na Nederland-Estland liet hij zich desgevraagd uit over de kwestie. „Gisteren was een dag voor iedereen. Een eyeopener, ik heb alleen gezegd wat ik voelde. Vandaag wilde ik alles geven wat ik heb. En daar komen dan drie goals uit en dat is mooi”, zei hij met een glimlach tegen de NOS.

Hij vervolgt: „Ik had een podium waardoor ik wellicht wat meer mensen kan bereiken en heb het gedaan puur uit mijn gevoel. Ik ben geen held, maar heb gewoon gezegd van wat meerdere mensen denken. Als voetballer heb je een stem die wellicht wat groter is, een groter podium. Ik hoop dat het aangekomen is. Ik vond dat het gezegd moest worden.”

Toch dacht hij er tijdens de wedstrijd niet te veel aan. „Misschien alleen na het vieren van de eerste goal. Het was misschien een statement. Je wil toch dat er verandering komt. Het is een probleem van heel de wereld, laten we proberen het in ieder geval in Nederland aan te pakken, zodat het hier niet meer gebeurt.”

