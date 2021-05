Femke Bol raast naar toptijd: Nederlands record op 400 meter

Het was de eerste individuele race van het seizoen voor de 21-jarige Europees indoorkampioene op de 400 meter. Met haar tijd voert ze bovendien meteen de Europese ranglijst van 2021 aan. Volgende week zondag loopt Bol tijdens de FBK Games in Hengelo de 400 meter horden, het onderdeel wat eigenlijk haar specialiteit is. Daarop was ze in coronajaar 2020 wereldwijd de snelste.

,,Het was Femke’s eerste wedstrijd van het seizoen en het was meteen een goede race”, vertelt Bol’s trainer Laurent Meuwly. ,,Ze was vooraf nerveus, maar wel in positieve zin. Femke heeft net een periode van twee weken zwaar trainen achter de rug en dat was met het matige weer de laatste tijd niet altijd even makkelijk. Dat gaf wat kleine pijntjes.”

De opbouw van de race zelf noemt Meuwly defensief. ,,Ze had een goede start op de eerste vijftig meter en liep daarna voorzichtig. Op 200 meter kwam ze door in 24.5, waarna ze zoals gebruikelijk een sterk eindschot had. Als ze onder de vijftig seconden wil lopen moet ze harder openen. Femke is nu blij met haar goede seizoenstart en dankzij het goede weer zal het nu alleen maar sneller en sneller gaan.”

Snelheidstest Lieke Klaver, mannen 400 meter in vorm

Er kwamen nog meer Nederlanders in actie. Lieke Klaver deed een geslaagde snelheidstest in aanloop naar een 400 meter komende dinsdag in het Zwitserse Montreux. Op de 100 meter evenaarde ze haar persoonlijk record van 11.46 (0,0 m/s wind) en op de 200 meter liep ze met 22.83 (+0,3 m/s) slechts driehonderdste boven de limiet voor Tokio.

De mannen op de 400 meter lieten zien dat hun gouden estafettemedailles 4x400 meter tijdens de EK Indoor van maart en de World Relays begin mei geen toevalstreffers waren. Jochem Dobber kwam na zijn persoonlijk record 45.30 van vorige week in Oordegem nu tot 45.52. Nederlands recordhouder Liemarvin Bonevacia liep zijn snelste 400 in drie jaar: 45.68. Ramsey Angela liep een persoonlijk record van 46.37 en ook Nout Wardenburg was met 46.42 sneller dan ooit.