Luuk de Jong furieus: 'Ik word helemaal gek van Nijhuis'

Dat juist De Jong zich zo uit, zegt iets over de frustraties waarmee hij rondliep op Het Kasteel. Trainer Phillip Cocu moest zijn aanvoerder – bij afwezigheid van de geblesseerde Marco van Ginkel – vanaf de kant meerdere keren tot bedaren brengen. Koppie erbij, laat maar gaan, probeerde de coach een van zijn meest ervaren spelers mee te geven.

"Natuurlijk, we weten inmiddels allemaal dat Nijhuis weinig fluit en duels door laat gaan. Maar er is ook een grens. Die moet je als scheidsrechter bewaken. Daarin vond ik hem heel matig. Hij liet veel te veel doorgaan”, aldus De Jong, die zijn onvrede vlak na het laatste fluitsignaal al liet merken en zo’n twintig minuten later in de catacomben van Het Kasteel dieper op de zaak inging.

Heel frustrerend

"Ik snap gewoon niet dat je zo wil fluiten. Steven Bergwijn krijgt een schop in de tweede helft, doet hij niks aan. Ik een paar beuken achter elkaar, niets. Sparta heeft vijftien overtredingen achter elkaar mogen maken, zonder dat iemand er een kaart voor krijgt. Het is heel lastig om daar mee om te gaan, als je ineens zo’n scheidsrechter hebt. Dat wordt op een gegeven moment heel frustrerend.”

Zelden zal de veertienvoudig international van Oranje zo ziedend over het veld hebben gelopen tijdens een overwinning. Zijn protesten aan het adres van de coulante arbitrage sorteerden in zijn ogen geen enkel effect. Sterker nog, in de slotfase kreeg De Jong juist een overtreding tegen na een klein duwtje in de rug van zijn tegenstander.

'Alleen bij hem zo'

"Praten werkt alleen maar averechts bij Nijhuis. Soms schreeuw ik niet eens, wil ik er alleen even over praten, maar heb ik al het idee dat hij alleen daarom tegen mij gaat fluiten. Dat was vorig seizoen ook al zo vaak het geval. Kwam ik rustig naar hem toe om iets te zeggen en kreeg ik gelijk een gele kaart in mijn gezicht gedrukt. Ja, dat is alleen bij deze scheidsrechter zo. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het belangrijkste.”

