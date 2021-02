Willem Janssen verlengt bij FC Utrecht en gaat op jacht naar nummer 600

Daardoor opent de verdediger - die zijn loopbaan begon als middenvelder - de jacht op de 600 profwedstrijden. Zijn teller staat momenteel op 579 duels: 110 voor VVV-Venlo, 155 voor Roda JC, 97 voor FC Twente en nog eens 217 voor zijn huidige werkgever. Dat is net niet genoeg om dit seizoen al aan de zeshonderd te komen.

Technisch directeur Jordy Zuidam is in zijn nopjes met de contractverlenging. „Onze captain is weer helemaal terug. Het is bewonderenswaardig hoe hij weer is opgestaan na een zware blessure, zeker op zijn leeftijd. Willem is een belangrijke speler voor de club. Op de eerste plaats vanwege zijn kwaliteiten als voetballer, maar ook door zijn ervaring, persoonlijkheid en coaching.”

Janssen, die in 2013 bij FC Utrecht terechtkwam, blijft als hij als speler stopt in een voetbaltechnische functie betrokken bij de Domstedelingen. „Willem is ook buiten de lijnen een voortreffelijke ambassadeur van de club. Een echt uithangbord”, zegt Zuidam. „We zijn er blij mee dat we nog zeker een jaar gebruik kunnen maken van zijn diensten en gaan daarna met elkaar in gesprek over hoe de toekomst er na het seizoen 2021/2022 uitziet. Hoe dan ook blijft Willem in de toekomst aan FC Utrecht verbonden, en daar ben ik onwijs blij mee.”