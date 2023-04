Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder wil karakter tonen na nederlaag en vroege wissel Ajacied Taylor geeft rotweek een plek: ’Iedereen heeft weleens slechte dag op werk’

Door Mike Verweij

Kenneth Taylor heeft het vervelende moment van zijn vroege wissel tegen Frankrijk een plek gegeven en de focus weer helemaal op het restant van de Eredivisie met Ajax gericht. „We moeten alles winnen en hopen dat Feyenoord punten morst.” Ⓒ FOTO ANP/HH

Het had met het heroveren van de koppositie in de Eredivisie en zijn basisdebuut in Oranje dé week van Kenneth Taylor (20) moeten worden. Maar zowel de wedstrijd tegen Feyenoord als tegen Frankrijk liep uit op een grote teleurstelling.