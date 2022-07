Tour-winnaar Vingegaard als een koning onthaald in Kopenhagen

De toeschouwers, veelal gekleed in rood en wit, maar ook in het geel, zwaaiden naar Vingegaard terwijl die, gekleed in zijn gele trui werd rondgereden in een open wagen. Daarna werd hij toegejuicht bij het stadhuis van Kopenhagen door een enorme menigte.

„Dit is fantastisch. Ik ben bijna helemaal sprakeloos en weet niet wat ik moet zeggen”, zei de wielrenner die met een privévliegtuig met zijn familie vanuit Nederland naar Denemarken was gebracht. Het toestel werd bij aankomst in Denemarken geëscorteerd door twee F16-straaljagers van de Deense luchtmacht.

Donderdag volgt er nog een huldiging in de thuisstad van Vingegaard, Glyngøre. In de kleine plaats in het noorden van Denemarken worden ook meer dan tienduizend supporters verwacht.