Analyse Valentijn Driessen: ’Hamstra slaat plank mis met complimenten aan Schreuder en zichzelf’

Door Valentijn Driessen

Gerry Hamstra vindt dat Alfred Schreuder „een geweldige prestatie levert”. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Liverpool wreef het er nogmaals in: het huidige nieuwe Ajax is vele maten te klein voor overwintering in de Champions League. Een leuke tweede helft bij RKC en een Liverpool in zwaar weer moesten mogelijkheden bieden. Niets daarvan. Verdedigend was het net zo lek als een mandje als in de eerste helft in Waalwijk. De ploeg van Virgil van Dijk strafte de fouten wel genadeloos af. Nam Steven Berghuis Ajax bij de hand in de Brabantse fietsenstalling; in de Johan Cruijff ArenA hielp hij twee schietkansen om zeep en zakte net zo door het ijs als zijn medespelers.