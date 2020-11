Danny Makkelie fluit kraker tussen België en Engeland

België is koploper in groep twee met 9 punten, Engeland heeft 2 punten minder. Eerder dit seizoen won Engeland op Wembley met 2-1 van de Belgen.

De wedstrijd wordt in Leuven gespeeld omdat het Koning Boudewijn-stadion in Brussel niet beschikbaar is vanwege de avondklok die in Brussel geldt.