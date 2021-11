Internazionale dicht bij Champions League-overwintering dankzij treffers Edin Dzeko

Voetbal

Herbeleef: Ajax behoudt perfecte score dankzij Sébastien Haller

Ajax heeft zijn vijfde opeenvolgende zege in de groepsfase van de Champions League behaald. De Amsterdamse club won op bezoek bij Besiktas met 1-2, dankzij twee goals van invaller Sébastien Haller. Daardoor is de groepswinst in poule C een feit. Besiktas keert na de winter definitief niet terug in E...