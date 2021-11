Real Madrid na overwinning op Sheriff Tiraspol zeker van volgende ronde Champions League

Na een half uur spelen opende David Alaba de score. Uit een vrije trap krulde hij het leer vanaf de rand van het zestienmetergebied binnen. Op slag van rust verdubbelde Toni Kroos de score voor de Spanjaarden. Nadat Rodrygo de bal had breed gelegd, liet Kroos het leer in de bovenhoek verdwijnen.

Tien minuten na rust gooide Karim Benzema de wedstrijd definitief in het slot door vanaf de rand van de zestien raak te schieten. De goal was een fijne opsteker voor de Fransman die een bewogen week achter de rug heeft. De voetballer werd deze week schuldig bevonden aan samenzwering om zijn Franse medevoetballer Mathieu Valbuena te chanteren met een sekstape. Benzema heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opgelegd gekregen en moet een boete van 75.000 euro betalen.

Door de overwinning van Madrid hebben niet alleen de Spanjaarden zich geplaatst voor de knock out-fase, maar is ook Internazionale zeker van de volgende ronde.

Real Madrid leidt in poule D met 12 punten, gevolgd door Inter met 10 punten. Op 7 december spelen beide clubs in Spanje tegen elkaar, met als inzet de eindzege in de groep.

Internazionale ook zeker van Champions League-overwintering

Internazionale is ook zeker van Champions League-overwintering. De Italiaanse kampioen versloeg Sjachtar Donetsk in Milaan met 2-0. Edin Dzeko was de gevierde man bij de thuisclub. Hij kwam na ruim een uur twee keer tot scoren. Doordat Real Madrid op bezoek bij Sheriff heeft gewonnen, zijn de Italianen geplaatst.

Door zijn doelpunten voegt Dzeko zich bij de twintig spelers die de meeste doelpunten hebben gemaakt in de Europese competities. De Bosniër staat nu net als Didier Drogba op vijftig treffers. Cristiano Ronaldo (143 goals) voert de lijst aan voor Lionel Messi (126). Met Ruud van Nistelrooy (10e met 62 goals) en Klaas-Jan Huntelaar (15e met 55 - net zoals Edinson Cavani) staan er ook twee Nederlanders bij de beste twintig.

Verdediger Stefan de Vrij ontbrak bij Inter door een blessure. Ploeggenoot Denzel Dumfries bleef op de bank.

AC Milan wint bij Atlético en doet nog mee in Champions League

AC Milan doet nog mee in de strijd om de volgende ronde van de Champions League. De Italianen wonnen verrassend bij Atlético Madrid, 0-1. Beide clubs hebben nu 4 punten, 1 minder dan Porto. De Portugezen verloren bij het al geplaatste Liverpool (2-0).

Junior Messias scoorde enkele minuten voor tijd voor Milan. De Braziliaan kopte raak na een voorzet van Franck Kessié. Zlatan Ibrahimovic was even eerder ingevallen bij de Italianen.

Liverpool kwam kort na rust op voorsprong. De Spanjaard Thiago schoot van grote afstand uit de rebound raak. Mohamed Salah zorgde voor de 2-0, na een combinatie met de ingevallen aanvoerder Jordan Henderson.

Virgil van Dijk kreeg rust van trainer Jürgen Klopp bij Liverpool, dat dit seizoen nog geen punt afstond in de Champions League.