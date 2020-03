Spaanse media zien ’ongemakkelijke’ en ’onregelmatige’ Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Frenkie de Jong (r) in actie namens FC Barcelona tegen Real Sociedad. Ⓒ AFP

FC Barcelona heeft zich na de nederlaag in El Clásico tegen Real Madrid gerevancheerd. In eigen huis werd Real Sociedad met een minimale nederlaag naar huis gestuurd (1-0). Frenkie de Jong stond in de basis bij de Catalanen. De Spaanse media vonden de bijdrage van de Oranje-international marginaal.