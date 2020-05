’Eredivisiespelers voor 25 procent minder waard’

Dat staat in een rapport van KPMG, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de pandemie voor de tien belangrijkste competities in Europa, waaronder die in Nederland.

Volgens KPMG vertegenwoordigden de spelers van de achttien clubs uit de Eredivisie in februari, voor de coronacrisis, een marktwaarde van 1,213 miljard. Nu het seizoen is beëindigd, is de totale waarde gezakt naar 923 miljoen euro.

Procentueel gezien vindt de grootste afname plaats bij FC Emmen. De waarde van de Drentse selectie daalde van 21 naar 14 miljoen euro. Ajax heeft in de Eredivisie met afstand de meest waardevolle selectie. Volgens KPMG bedroeg de totale marktwaarde in februari 422 miljoen euro, nu is dat 330 miljoen.