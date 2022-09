RKC kiest met succes voor de aanval

Het lijkt erop dat een tiental clubs in de Eredivisie weinig voor elkaar onder doen en gaan strijden om niet op de onderste plekken terecht te komen. In plaats van zich verdedigend te wapenen koos RKC voor extra aanvallende kwaliteit. Zo kwamen Florian Jozefzoon, Pelle Clement, Julen Lobete en Zakaria Bakkali naar Waalwijk. Het voormalig PSV-talent raakt langzaam fit. Clement en Jozefzoon speelden al een rol in de puntenjacht. Dat deed ook Lobete nadrukkelijk.

Dat het verdedigend allemaal wat kwetsbaar is, nemen ze bij RKC op de koop toe. Zo slaagde de club er niet in om tegen FC Utrecht en Vitesse een 2-0 voorsprong over de streep te trekken. Beide duels eindigden in een gelijkspel. Ook tegen Emmen speelden de Waalwijkers gelijk door een late treffer van de Spaanse huurling Lobete. Gevoegd bij de nederlaag tegen Feyenoord was het een matige start.

Redouan el Yaakoubi tekent voor de 1-2 voor Excelsior. Ⓒ ProShots

RKC speelde ook tegen Excelsior een helft onder de maat en ging de rust in met een 1-2 achterstand in. Bij beide tegengoals ging het Waalwijkse verdedigingscentrum niet vrijuit. Julian Baas, die al vlot de geblesseerd geraakte Mariouan Azarkan kwam vervangen, kon een voorzet zo binnenlopen. Redoan El Yaakoubi kopte op slag van rust uit een corner raak.

RKC had Excelsior voetballend op dat moment nog nauwelijks in verlegenheid gebracht. De gelijkmaker kwam uit een spelhervatting tot stand. Shawn Adewoye kopte een hoekschop van Jozefzoon binnen.

Na de rust, met Lobete binnen de lijnen, koos de thuisploeg vol voor de aanval in de wetenschap dat wedstrijden tegen clubs als Excelsior gewonnen moeten worden. Dat kwam er nu niet meer aan te pas. Pelle Clement bekroonde een prachtige aanval. Lobete legde de bal niet veel later klaar voor Thierry Lutonda. De voormalig Belgisch jeugdinternational scoort zelden. Dat geldt ook voor Vurnon Anita die uit een corner de 4-2 in de touwen werkte. Dat de kleinste man koppend kon scoren was typerend voor het Excelsior van de tweede helft. Met Michiel Kramer scoorde in de slotminuten ook nog de langste man. Opnieuw was de assist van Lobete.

Voor RKC betekende het de eerste winstpartij. Excelsior komt na de uitstekende start langzaam in de contreien terecht waar het verwacht werd.