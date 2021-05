Woedende Ron Jans kondigt wijzigingen aan: ’De bezem gaat erdoor’

„Dit is voor mij de slechtste nederlaag van het seizoen”, zei Jans tegenover Tubantia. „Omdat we het niet hebben kunnen opbrengen om te knokken, te vechten, elkaar op te peppen. We hebben het ondergaan. Het is dat Joël Drommel nog een paar ballen pakt, anders verlies je hier met 5-0. We gaan ten onder als een Titanic, je zinkt gewoon met z’n allen. Je wil het seizoen toch niet zo uit laten gaan?”

De trainer kondigde aan wijzigingen door te gaan voeren. „Je kunt verliezen, maar niet zonder te hebben gestreden. We zijn daarin verschrikkelijk door het ijs gezakt. Elke keer heb je een kans om het om te draaien, want langer konden we niet wachten. Nu gaat echt de bezem erdoor.”

„Vanaf nu gaat mentaliteit boven kwaliteit. Dat kunnen de jongens deze week laten zien op de training. Volgende week tegen Heracles moeten we namelijk een hele andere mentaliteit hebben.”

De Tukkers begonnen nog zo goed aan het seizoen, maar zijn ver afgezakt naar de twaalfde plaats.