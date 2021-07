Grote domper voor Primoz Roglic: renner stapt af in Tour de France

De 31-jarige Sloveense kopman liep in de derde etappe al tijdverlies op, maar daar kwam vrijdag nog eens vier minuten bij ten opzichte van zijn concurrenten in het klassement. Zaterdag trok het peloton de Alpen in en moest Roglic al in een vroeg stadium lossen.

Zijn ploeg meldde eerder dat de rustdag van maandag zou worden benut om na te denken over zijn plan voor de komende weken, maar de knoop is dus al eerder doorgehakt. Roglic wil deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

In een opgenomen boodschap op Twitter laat Roglic weten dat de beslissing te stoppen in samenspraak met de ’hele ploeg’ is genomen. „We kwamen tot de conclusie dat het geen zin had op deze manier door te gaan”, vertelt Sloveen, onder meer tweevoudig winnaar van de Vuelta. „Ik heb nooit zo ver vooruit gedacht. We bekeken het van dag tot dag, maar uiteindelijk zagen we dat dit me niet veel verder zou brengen. Echt verschrikkelijk, maar doorgaan had geen zin meer.”

Zijn zevende plaats in de tijdrit van woensdag kwam voor de renner als een verrassing. „Maar de dag erna was de pijn in alle hevigheid weer terug. De tijdrit ging beter dan verwacht, maar het is natuurlijk een korte inspanning. In de ’normale’ etappes erna bleek dat het te veel is voor mijn lichaam. We gaan ons nu maar focussen op nieuwe doelen.”

„Ik ben bijzonder teleurgesteld, maar we moeten het accepteren en erin geloven dat dit de enige juiste beslissing is. Het is nu zaak optimistisch naar de toekomst te kijken.” Sportief directeur Merijn Zeeman hintte zaterdag al over een mogelijke deelname van Roglic aan de Vuelta.