Ajax-tegenstander Benfica zet trainer Jorge Jesus aan de kant

Benfica staat derde in de Portugese competitie, maar leed dit seizoen wel een gevoelige nederlaag in de competitie tegen aartsrivaal Sporting en ging onlangs ook hard onderuit tegen FC Porto in het bekertoernooi. Die slechte resultaten brachten de 67-jarige Jesus al aan het wankelen, maar zijn positie werd onhoudbaar doordat hij in conflict kwam met de invloedrijke aanvoerder Pizzi.

Benfica schakelde eerder dit seizoen PSV uit in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De club eindigde achter Bayern München, maar voor FC Barcelona, als tweede in de poule van de Champions League.