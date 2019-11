Advocaat stelt direct harde doelen bij Feyenoord

En die prijs is kwalificatie voor Europees voetbal. Via de beker of via een hoge notering op de ranglijst. „Dat heeft de club nodig”, zegt Advocaat. „Dat wordt nog een flink gevecht, want we staan in de competitie al ver achter. Maar ik denk nog steeds dat Feyenoord een aardig elftal heeft.”

Dat zijn voorganger Jaap Stam de grootste problemen had, heeft hij met eigen ogen kunnen constateren. „Het grootste probleem was dat hij spelers had die een tijd niet hebben gespeeld. Dat gaat ten koste van automatismen. Je hebt fitte spelers nodig, daar was Jaap – in alle eerlijkheid – ook mee bezig. Die gasten moeten fit zijn, anders kan je ze niet opstellen.”

De eerste klus van Advocaat als trainer van Feyenoord ligt in Venlo. De Rotterdammers spelen zondag 3 november een uitwedstrijd in De Koel tegen VVV. Enkele dagen later staat er alweer een Europees duel op de rol. In eigen huis neemt de formatie van Advocaat het voor de groepsfase van de Europa League op tegen het Zwitserse Young Boys. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde in 2-0, in het voordeel van Young Boys.