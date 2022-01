Egypte aan de hand van Mohamed Salah door in Afrika Cup, ook Senegal door

De Marokkanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Achraf Hakimi werd neergelegd binnen het strafschopgebied en Sofiane Boufal benutte in de zesde minuut het buitenkansje vanaf elf meter: 1-0.

In de 53e minuut kwam Egypte weer op gelijk hoogte. Doelman Bounou keerde een kopbal na een hoekschop nog wel, maar de bal belandde voor de voeten van Salah die geen seconde aarzelde en de 1-1 binnen knalde.

Tien minuten voor tijd had Marokko opnieuw op voorsprong kunnen komen, maar doelman Mohamed Abougabal redde fantastisch. Aguerd kopte na een voorzet krachtig in, maar met een uiterste inspanning wist Abougabal de bal tegen de lat te tikken waarna de Egyptische verdediging de bal kon wegwerken. Bij zijn reddingsactie raakte de doelman van Egypte geblesseerd, maar

Het was een van de weinige kansen na die beide ploegen na rust kregen en gescoord werd er in de reguliere speeltijd ook niet meer.

Verlenging

Het was Egypte dat in de verlenging op 2-1 kwam. Na een knappe dribbel gevolgd door een lage voorzet was het Salah die Trézéguet vond bij de verre paal. Die aarzelde niet en schoot de 2-1 binnen.

Egypte speelt in de halve eindstrijd tegen Kameroen. Het gastland met André Onana onder de lat won zaterdag al met 2-0 van Gambia.

Bekijk ook: André Onana met Kameroen naar laatste vier in Afrika Cup

Senegal als laatste door

Senegal wist zich als laatste land te plaatsen voor de halve finale. De ploeg met sterren als doelman Édouard Mendy en aanvaller Sadio Mané was met 3-1 te sterk voor Equatoriaal-Guinea. In de halve finale neemt Senegal het op tegen Burkina Faso, dat zaterdag met 1-0 van Tunesië won.

Senegal kwam in de 28e minuut op voorsprong door een doelpunt van Famara Diédhiou. Liverpool-aanvaller Mané was de aangever. Na een klein uur kwam Equatoriaal-Guinea verrassend op gelijke hoogte. Jannick Buyla passeerde Mendy, de doelman van Chelsea die onlangs werd uitgeroepen tot de beste keeper van de wereld, met een schuiver in de rechterhoek.

Even leek een stunt in de maak, maar Senegal herpakte zich. Via doelpunten van invallers Cheikhou Kouyaté en Ismaïla Sarr, die laatste met weer Mané als aangever, liep de favoriet weg.