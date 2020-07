José Mourinho woedend: ’Deze man op het veld is niet de scheidsrechter’

Na afloop van de wedstrijd die Sheffield met 3-1 won, paste de Portugese trainer echter op zijn woorden.

„Ik kan niet zeggen wat ik ervan vind, want dan kom ik in de problemen en word geschorst en dat wil ik niet”, zei Mourinho. Op de vraag of hij nog met de scheidsrechter had gesproken, had de coach een subtiel antwoord. „Welke scheidsrechter bedoel je? De scheidsrechter zit verstopt in een of ander kantoor. Deze man op het veld is niet de scheidsrechter.”

Kane leek de Spurs in de eerste helft een minuut na de openingstreffer van Thomas Berge op gelijke hoogte te brengen. Naar het oordeel van de videoscheidsrechter kreeg Moura vlak daarvoor de bal tegen zijn hand toen hij in een duel ten val kwam. De bal belandde bij Kane die scoorde. De VAR keurde het doelpunt echter af. Ook Sheffield-coach Chris Wilder noemde de beslissing van de VAR „een farce.”