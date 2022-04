VIDEO Van Gerwen gooit adembenemende finishes, maar verliest in de Premier League

Het verschil was in een boeiende partij niet groot: 5-6. Van Gerwen gooide in drie van zijn eerste vier gewonnen legs een finish van boven de 100.

„Het was een geweldige partij om te spelen, maar ik ben een winnaar dus ik ben teleurgesteld in mijzelf omdat ik kans had te winnen. Clay speelde briljant”, aldus Van Gerwen die als leider in het klassement aan de wedstrijd was begonnen. Hij won tot nu toe drie speelronden in de Premier League.

James Wade wist de tiende manche van de Premier League op zijn naam te schrijven. ’The Machine’ was in Manchester te sterk voor Joe Cullen in de finale.