Bizarre prijs voor Russische ijshockeyer

De hoofdcoach van Izhstal, een ijshockeyclub uit de tweede divisie van Rusland, vertelde het team dat dit ’een logische prijs was voor een ploeg uit Izhevsk’. De stad staat bekend om het produceren van de AK-47, misschien wel ’s werelds bekendste wapen.

„Heren, vandaag introduceren we een traditie’, aldus trainer Ramil Saifullin volgens de BBC tegen zijn selectie. „Omdat we in een stad wonen waren wapens worden geproduceerd, de stad Kalashnikov, gaan we na elke wedstrijd de beste speler aanwijzen. De vorige winnaar zal de prijs dan doorgeven.”

„Mogen we er ook mee schieten?”, grapte de aanvoerder van de ploeg vervolgens, terwijl hij de prijs doorgaf aan de nieuwste eigenaar, de doelman Savely Kononov. „Gefeliciteerd met onze zege allemaal, maar als we dramatisch spelen worden we ermee beschoten”, aldus de keeper, die de lachers op zijn hand kreeg.

„En hoe krijgen we dit mee naar uitwedstrijden?”, was de volgende vraag. „Daar komen we wel uit. Desnoods nemen we een houten versie mee”, sloot de trainer af.