Sterk Feyenoord sluit 2021 af met zege op sc Heerenveen

Feyenoord had meteen het betere van het spel. Er was een vroege kopkans van Bryan Linssen en een uithaal van Guus Til. Ook de rebound meteen daarna van Alireza Jahanbakhsh miste nog doel.

Na ruim een half uur spelen kreeg doelman Xavier Mous van Heerenveen dan toch het eerste doelpunt om zijn oren. Na een prima aanval rondde Til af met de binnenkant van zijn voet. Het was al de tiende treffer van de jarige middenvelder dit seizoen.

Voor rust werd het nog 2-0 voor de Rotterdammers via Marcos Senesi die raak kopte uit een corner. De Friezen hadden voor rust welgeteld een kans. In de 26e minuut bracht Justin Bijlow prima redding op een schot van Alen Halilovic.

Feyenoorder Lutsharel Geertruida (rechts) glijdt de bal weg voor de voeten van Anthony Musaba. Ⓒ ProShots

Vroeg in de tweede helft leek de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug te komen. Na een vrije trap van Joey Veerman kopte Henk Veerman raak, maar de VAR keurde de 2-1 met de nodige vertraging af wegens buitenspel. In de 58e minuut was het Linssen die de derde treffer van de avond binnenkopte. Met elf treffers is de Feyenoorder nu topscorer van de eredivisie.

Het had nog erger kunnen worden voor de Friezen, maar dit keer werd een treffer van Alireza Jahanbakhsh afgekeurd na raadpleging van de VAR. En daar bleef het bij. Ook in de vier minuten extra tijd werd er niet meer gescoord en kan Feyenoord met een nette overwinning 2021 tegemoet reizen.

Feyenoord staat in de Eredivisie nu in punten gelijk met Ajax, dat woensdagavond nog tegen Fortuna Sittard speelt. PSV heeft een punt meer en staat donderdag voor een thuisduel met Go Ahead Eagles.