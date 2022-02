Fortuna Sittard smoort opmars FC Groningen met knappe uitzege

Het duurde ruim een kwartier alvorens er dan een eerste echte kans kwam. Jørgen Strand Larsen kopte goed in, maar Yanick van Osch - vorige week uitblinker tegen sc Heerenveen - keerde de inzet. In een verder bijzonder matige eerste helft kreeg Larsen nog een paar klein kansjes en was Fortuna eenmaal gevaarlijk met een lekkere uithaal van afstand van Mats Seuntjes.

Dimitris Siovas brak de wedstrijd open, hetgeen pas in de 82e minuut gebeurde. De Griek schoot van dichtbij raak, nadat de Groningse verdediging er niet in slaagde een hoekschop afdoende weg te werken.

Met een schot uit de draai was invaller Romano Postema in blessuretijd nog dichtbij de 1-1. Bij het alles-of-niets offensief van de thuisclub bleef doelman Van Osch de situatie bekwaam meester.

FC Groningen - dat de voorbije twee duels had gewonnen - blijft elfde staan in de Eredivisie.