Excelsior bezorgt AZ daverende kater in Kralingen

AZ profiteerde zodoende niet van de halve misstap van Feyenoord, dat zaterdagavond in de eigen Kuip punten had laten liggen tegen Fortuna Sittard (1-1). Excelsior, de best spelende én presterende promovendus van het lopende seizoen, steeg door de knappe driepunter naar de (al dan niet tijdelijke) negende plaats. AZ blijft hoe dan ook vierde en ziet de achterstand met koploper Ajax oplopen naar vijf punten.

De nederlaag van AZ, de derde op rij, moet Jansen en co. de nodige zorgen baren. Sinds de ziekenboeg aardig is leeggestroomd en zijn selectie steeds completer wordt, zijn de prestaties paradoxaal genoeg er niet beter op geworden.

Openingstreffer Horemans

De spelers van AZ hadden amper de slaap uit hun ogen geveegd, of ze wisten dat het een zware dag ging worden in Kralingen. Bij de eerste de beste standaardsituatie vanaf de rechterflank lag de bal al achter Hobie Verhulst. Siebe Horemans versloeg de Alkmaarse luchtmacht in de lucht en kopte de fraai aangesneden vrije trap van Marouan Azarkan in de lange hoek.

Jordy Clasie en Julian Baas duelleren. Ⓒ ProShots

AZ probeerde de schade zo snel mogelijk te repareren en zette aan voor een tegenoffensief, dat leidde tot een drietal kansen. Dani de Wit trof daarin onder andere de lat en Excelsior-doelman Stijn van Gassel voorkwam een treffer van Pantelis Hatzidiakos, na een glad lopende Alkmaarse aanval.

Stiftje Azarkan

Nadat Lazaros Lamprou na ruim een kwartier spelen vergat om de 2-0 te maken, verdubbelde de thuisclub in de 33e minuut alsnog de voorsprong. Lamprou stak Azarkan met veel gevoel de diepte in, waarna de Rotterdamse nummer 10 AZ-goalie Verhulst met een fijn stiftje kansloos liet.

Na 38 minuten had Jansen genoeg gezien en greep hij met twee wissels in: Myron van Brederode en Maxim Dekker, de pareltjes uit de eigen opleiding, werden geslachtofferd voor Yukinari Sugawara en Yusuf Barasi. Het zorgde voor de nodige positionele omzettingen, vijf stuks om precies te zijn.

Aansluitingstreffer Sugawara

Terwijl de helft van de aanhang nog niet eens was teruggekeerd op de tribune, had Sugawara er op aangeven van Tijjani Reijnders weer een wedstrijd van gemaakt: 2-1. Op het uur had De Wit de gelijkmaker kunnen en moeten binnen knikken, maar zijn kopbal van dichtbij ging op de paal. Twee minuten later zeilde een nieuwe koppoging van De Wit naar de linker kruising, maar Van Gassel werkte de bal ternauwernood tot hoekschop.

De ene na de andere Alkmaarse aanvalsgolf rolde over de defensieve stellingen van Excelsior. Barasi kon net niet zijn hoofd tegen een voorzet van Sugawara aan krijgen, terwijl een andere invaller, Riechedly Bazoer, uit de draai hard in de veilige handen van Van Gassel schoot. De thuisclub mocht van geluk spreken dat een overtreding van Julian Baars op Hatzidiakos niet tot een strafschop leidde, maar de bal was in de aanvalsopzet al over de achterlijn geweest.