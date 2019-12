Bayern München wil verder met coach Hansi Flick

„Het ligt voor de hand dat hij blijft”, zei sportdirecteur Hasan Salihamidzic. „We zijn zeer tevreden over het werk van Flick en over de prestaties van ons elftal. We zetten nu even alles op een rij en hopen zeer snel een definitieve beslissing te nemen. In feite gaat het nog slechts om de uitwerking van details.”

Flick, voormalig assistent van bondscoach Joachim Löw, werd na het ontslag van Niko Kovac in november aanvankelijk voor twee duels aangesteld. Vervolgens werd hij benoemd tot de winterstop.