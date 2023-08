Rangers klopt Servette en zet eerste stap naar weerzien met PSV

Rangers FC heeft in de derde voorronde van de Champions League gewonnen van Servette FC. De Schotse club klopte de Zwitsers in Glasgow met 2-1. Dinsdag nemen beide clubs het opnieuw tegen elkaar op. De winnaar speelt in de play-offs, waarin een ticket voor het hoofdtoernooi is te verdienen, tegen PSV of Sturm Graz. PSV versloeg de nummer 2 van Oostenrijk dinsdag in de eerste ontmoeting met 4-1.

James Tavernier viert de openingstreffer voor de rangers. Hij was vanaf elf meter trefzeker. Ⓒ EPA