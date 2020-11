Max Verstappen: ’Hopelijk hoef ik niet veel in te halen’

Op de circuits van Imola en Portimao had hij nameljijk wél al vooraf gereden, destijds in een GT-wagen. „Ik ben hier nog nooit eerder geweest en ik weet niet zeker hoeveel van de andere coureurs er al hebben geracet. Maar ik denk dat zelfs als ze er al eerder zijn geweest, het ze geen enorm voordeel zal opleveren omdat het lang geleden was. Ik ben benieuwd om het lokale eten te proberen, ik heb gehoord dat de kebabs vrij goed zijn.”

Volgens de Red Bull-coureur is het een snel circuit. „Ik heb het op de simulator gereden en het hele circuit is erg leuk. Ik denk dat je er goed kunt inhalen, er zijn veel rechte stukken en de bochten zijn vrij breed, dus je kunt er aardig wat verschillende lijnen rijden wat altijd interessant is. Maar hopelijk hoef ik niet te veel in te halen.”

’Best gaaf’

Aston Martin Red Bull Racing viert in Turkije haar 300e race en de Nederlander vindt het een geweldige prestatie. „Best gaaf om te weten dat Ole, mijn front-end monteur en ook een van onze strategen, vanaf het begin bij het team zit. Ook kan ik niet geloven dat Ole en Christian geen enkel raceweekend hebben gemist, dat is behoorlijk indrukwekkend in zestien seizoenen.”

Verstappen wil niet te lang stilstaan bij het voor hem en Red Bull teleurstellende laatste GP-weekeinde, in Italië. „Het is wat het is en er was niets wat we hadden kunnen doen om de uitkomst van de race van onze kant te veranderen. Ik probeer gewoon zo dicht mogelijk bij Mercedes te blijven en ze tot aan de laatste race zoveel mogelijk onder druk te zetten. De pitcrew is het hele jaar door geweldig geweest en de pitstops zijn zo goed verlopen dat het ons kan helpen om een voorsprong te nemen in de race. Ik denk dat we tot nu toe bij elke race de snelste pitstop hebben gehad, wat behoorlijk indrukwekkend is.”