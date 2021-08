Premium Het beste van De Telegraaf

Alyda Norbruis: ’Zilver met een dikke vette gouden rand’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Alyda Norbruis trots op haar tweede plaats. Ⓒ SCS/Mathilde Dusol

„Haal me alsjeblieft niet van de fiets”, dacht Alyda Norbruis enkele jaren geleden hardop, na de zoveelste medische tegenslag. Ze mocht door met haar passie en glunderde tijdens de Paralympische Spelen van Rio2016 met twee gouden medailles. De rugzak van de Friese wielrenster raakte onophoudelijk gevuld met schitterende ervaringen, maar ook met nóg meer lichamelijk (en geestelijk) ongemak. Des te opmerkelijker en bewonderenswaardig evenzeer dat Norbruis er in het Japanse Izu Velodrome tijdens de 500 meter tijdrit een nieuwe pr én zilveren medaille uitperste. In wat haar afscheidsrace was. Of toch niet…