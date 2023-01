Erik ten Hag vreest zware blessure voor Donny van de Beek

De middenvelder van Manchester United viel tegen Bournemouth vlak voor rust geblesseerd uit, toen hij hard werd geraakt door de inglijdende ex-Feyenoorder Marcos Senesi en de knie van de ex-Ajacied daardoor een akelige doorknikbeweging maakte. Van de Beek, die voor het eerst in twee maanden weer in de basis was begonnen bij Manchester United, gilde het uit van de pijn en moest vervangen worden.

Manchester United boekte tegen Bournemouth de vierde zege op rij. Het werd 3-0 voor de ploeg van manager Erik ten Hag. Casemiro, Luke Shaw en Marcus Rashford maakten de goals. Everton verloor thuis met 4-1 van Brighton, terwijl Leicester City in eigen stadion met 1-0 onderuit ging tegen Fulham.

Bekijk ook: Sven Botman houdt met Newcastle United stand in kraker met Arsenal

Ten Hag houdt rekening met zware blessure voor Van de Beek

Ten Hag houdt er rekening mee dat hij voorlopig niet over Van de Beek kan beschikken.

„We moeten wachten om de juiste diagnose te kunnen stellen, maar het ziet er niet goed uit”, aldus Ten Hag tegen MUTV. „Wat er met Donny is gebeurd, is in de eerste plaats slecht voor Donny, maar ook slecht nieuws voor Manchester United.”

Van de Beek mocht tegen Bournemouth van Ten Hag weer eens aan de aftrap verschijnen. Het was pas zijn tweede basisplaats van dit seizoen in de Premier League.