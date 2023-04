Chelsea en Liverpool spreken zich uit over ’verachtelijke spreekkoren’

Bij de halve finale van de FA Cup in het stadion in Sheffield kwamen destijds in het gedrang op de veel te volle tribunes 97 fans van Liverpool om het leven en vielen meer dan 750 gewonden. De schuld werd aanvankelijk gelegd bij de voetbalfans, maar na lang onderzoek concludeerde een commissie dat falend politie-optreden de ramp had veroorzaakt.

Bekijk ook: Onsmakelijke spreekkoren ontsieren Spakenburgse bekeravond die zo mooi begon

Bekijk ook: Zwalkend Liverpool zonder zieke Van Dijk niet langs Chelsea

Vijandige fans gebruiken de gebeurtenissen van destijds soms nog om de club en fans uit Liverpool te kwetsen. „We weten wat de impact is van deze verachtelijke spreekkoren voor hen die nog steeds lijden als gevolg van voetbaltragedies. In hun belang, dit moet stoppen”, twitterde Liverpool. Chelsea bood excuses aan en stelde dat „voor haatdragend gezang geen plaats is in het voetbal.” Ook de organisatie achter de Premier League veroordeelde de spreekkoren en meldde dat het „een prioriteit” blijft dit soort zaken aan te pakken.