Gilbert: ’Het was meteen een gekkenhuis’

„We vertrokken onmiddellijk met een groep van 40 renners. Wij hadden 7 van de 8 renners mee. We hebben echt als gekken gereden met de ploeg en krikten voortdurend elkaars vertrouwen op”, tekent Sporza op uit de mond van de Belgische ritwinnaar.

Gilbert finishte na bijna 220 kilometer met een gemiddelde van ruim 50 kilometer per uur. „Het ging echt razendsnel. We reden soms tot 75 kilometer op het vlakke. In 17 jaar profcarrière heb ik dat nog niet veel meegemaakt.”

Bekijk ook: Dreun voor Roglic in spektakelrit Vuelta