Ten Hag: ’Ziyech als eerste op wedstrijdformulier’

„Hakim wil geen seconde missen. Maar het individu is altijd ondergeschikt aan het clubbelang. We kunnen het ook dit seizoen niet met elf spelers. We hebben iedereen nodig. Daarom moeten Huntelaar en Siem de Jong ook speeltijd krijgen. En ik wilde zondag Gravenberch en Traoré belonen voor hun goede spel bij Jong Ajax. Maar Hakim is misschien wel onze belangrijkste speler. Ik zet hem als eerste op het wedstrijdformulier.”

Ajax leeft met een fitte selectie toe naar de uitwedstrijd van vrijdagavond tegen PEC Zwolle. „Er zijn wel spelers met kleine klachten”, zei Ten Hag. „Maar in principe zijn ze allemaal beschikbaar.”

Ajax trapt de twaalfde speelronde van de eredivisie af met een riante voorsprong van zes punten op AZ, PSV en Vitesse. „Maar beslist is er nog niets”, zo waarschuwde Ten Hag. „Beslissingen vallen pas in april of mei. Wij zullen onszelf moeten blijven uitdagen. We moeten blijven leveren en we willen nog beter. We willen domineren, winnen, het liefst met grote uitslagen.”

PEC Zwolle steekt de laatste weken niet in grootse vorm en verloor vier van de laatste vijf competitiewedstrijden. „Maar we zullen 100 procent energie moeten geven”, zei Ten Hag. „Anders brengen we onszelf in de problemen.”

Ten Hag accepteert de keuze van Sergiño Dest voor de Verenigde Staten. „Ik heb met hem gesproken en hem een spiegel voorgehouden. Maar het is zijn keuze en zijn leven.”