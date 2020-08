Wie staat als eerste in de finale Champions League: PSG of RB Leipzig?

Leipzig doet pas voor de tweede keer mee aan de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann rekende in de kwartfinales af met Atlético Madrid. Paris Saint-Germain heeft een langere staat van dienst. De Franse kampioen kwam echter nooit verder dan de halve finale.

Bekijk ook: PSG heeft Mbappé speelklaar voor Leipzig

Trainer Thomas Tuchel heeft sterspelers als Neymar en Kylian Mbappé tot zijn beschikking. Mbappé is volledig hersteld van een enkelblessure. De aanvaller deed als invaller al een half uur mee in de kwartfinale tegen Atalanta Bergamo (2-1). De coach van Paris Saint-Germain sprak vol lof over zijn landgenoot Nagelsmann. "Het is moeilijk om je op deze wedstrijd voor te bereiden. Julian verandert vaak van tactiek, zelfs tijdens wedstrijden. Tegen Leipzig is het moeilijker om een wedstrijd voor te bereiden dan tegen Atlético Madrid. Het is een uitdaging."

Keylor Navas ontbreekt dinsdag. De keeper van PSG heeft een spierblessure opgelopen tegen Atalanta. De plaats van Navas zal worden ingenomen door de Spaanse doelman Sergio Rico.

De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers leidt de wedstrijd, die om 21.00 uur begint in Lissabon.