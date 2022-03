Cambuur-tussenpaus Dennis Haar voelt mee met zieke hoofdtrainer

Premium Voetbal

Michael de Leeuw (35): ‘Ik wil nog wel een jaartje langer bij FC Groningen voetballen’

Hij was, gezien zijn directe betrokkenheid bij de eerste twee goals, in het uitduel met FC Utrecht misschien wel de man van de wedstrijd. Michael de Leeuw, de Brabantse captain die met FC Groningen bezig is aan een opmerkelijke opmars in de Eredivisie. Hij wil zijn pensioen nog even uitstellen.