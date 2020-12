Raiola: ’Paul Pogba moet weg bij Manchester United’

„Paul is ongelukkig. Hij kan zich niet meer laten gelden zoals hij graag zou willen en zoals ook van hem wordt verwacht. Hij moet naar een andere club in een andere omgeving. Zijn tijd in Manchester is voorbij”, liet Raiola weten.

Pogba kwam dit seizoen pas vijf keer als basisspeler in de Premier League in actie. Afgelopen zaterdag maakte hij in de gewonnen uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3) zijn eerste doelpunt in deze competitie. Vorig seizoen was de 27-jarige middenvelder door een enkelblessure ook al geen vaste kracht.

Pogba keerde in 2016 voor een bedrag van circa 98 miljoen euro van Juventus terug naar Manchester United. Zijn contract loopt in de zomer van 2022 af. „En hij gaat niet bijtekenen. Ook daarom is het beter om nu uit elkaar te gaan”, aldus Raiola, die Pogba wellicht bij Real Madrid wil en kan onderbrengen.

