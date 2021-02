Geen nieuw klokkie voor ‘Rolex-Renger’, wél goede referenties

Renger van der Zande in actie. Ⓒ USA Today Sports

AMSTERDAM - Voordat Renger van der Zande voor de laatste keer in zijn Cadillac stapte tijdens de 24 Uur van Daytona belde hij zijn vrouw Carlijn. Het verzoek was duidelijk: ‘Schat, kan je mijn vlucht omboeken?’. Het lukte niet, waarna ook de prestigieuze langeafstandsrace voor de Nederlander eindigde in een anticlimax.