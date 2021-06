Davy Pröpper keert definitief terug bij PSV

Pröpper is na Joël Drommel, André Ramalho, Phillipp Mwene en Marco van Ginkel de vijfde aanwinst die PSV deze zomer verwelkomt. Directeur Voetbalzaken John de Jong maakte zich hard voor de komst van de ervaren middenvelder en is blij dat het gelukt is om Pröpper toe te voegen aan de selectie. „Enige tijd geleden hebben we onze interesse naar Davy uitgesproken, ik wist dat hij de wens had om terug te keren naar Nederland. Davy wil graag onderdeel uitmaken van de toekomst van PSV”, zegt de Jong op de clubsite.

„Ik heb heel erg veel zin in de uitdaging die voor me ligt”, reageert Pröpper op zijn overgang. „Ik heb een aantal mooie jaren in Engeland achter de rug, waar ik door weerstand ben gegroeid als speler. In het afgelopen seizoen merkte ik dat ik graag wilde terugkeren naar Nederland. Toen ik de knoop had doorgehakt, was er voor mij maar één optie denkbaar. Ik ben blij dat iedereen er alles aan heeft gedaan om dat mogelijk te maken en het is gelukt om terug te keren bij PSV. Ik kijk ernaar uit om hier wederom van waarde te zijn.”

Pröpper had nog een contract voor twee seizoenen in het zuiden van Engeland. Hij brak in het seizoen 2010-2011 door bij Vitesse, waar hij een jaar eerder al voor debuteerde. De club uit Arnhem leidde hem op en verkocht hem in de zomer van 2015 aan PSV. In het Philips Stadion groeide Pröpper direct uit tot vaste waarde.

Davy Pröpper was al eerder PSV-speler Ⓒ ANP/HH

Hij werd kampioen in 2016 en schoot PSV in zijn eerste seizoen hoogstpersoonlijk naar de knock-outfase van de UEFA Champions League. In de Eredivisie speelde Pröpper tot nu toe 67 wedstrijden voor PSV en scoorde hij 16 keer. In zijn gehele carrière speelde hij ruim 300 competitiewedstrijden. Ook kwam hij 17 keer in actie voor het Nederlands elftal.