’Vaccin cruciaal om Tokio 2021 te laten doorgaan’

„Het eerste punt is dat er een vaccin of een geneesmiddel ontwikkeld is”, aldus Mori in een gesprek met het Japanse medium NHK. „Als de situatie blijft zoals het vandaag is, dan zullen we de Spelen niet kunnen organiseren.”

Aan het ergste scenario wil Mori evenwel niet denken. „Ik kan mij niet voorstellen dat de situatie van nu ook volgend jaar zal voortduren.”

Volgens Mori is het geen optie om de Spelen achter gesloten deuren of met een beperkt publiek te organiseren. „Als dat het enige alternatief blijkt te zijn, dan zullen we moeten nadenken over het behoud van de Spelen. Als dit zou gebeuren, dan moeten we er rekening mee houden dat de Spelen worden geannuleerd.”

Bron: Het Nieuwsblad