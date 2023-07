Hockeycoach Dave Smolenaars na Bloemendaal-soap naar Belgische topclub Dragons

Smolenaars, als speler vijfvoudig landskampioen met Bloemendaal, tekende dinsdag in Brasschaat een tweejarig contract. De Haarlemmer blijft daarnaast actief als bondscoach van Jong Oranje-vrouwen, de ploeg waarmee hij vorig jaar in Zuid-Afrika wereldkampioen werd.

Dave Smolenaars. Ⓒ ANP/HH

Dragons is twaalfvoudig kampioen van België. De laatste titel werd veroverd in 2021. De club staat bekend als een opleidingshuis, onder andere Arthur Van Doren, de huidige beste hockeyer van de wereld, doorliep er de jeugdopleiding. Zijn broertje en doelman Loïc Van Doren, Felix Denayer, Nico Della Torre en het grote talent Thomas Crols, zijn de huidige eyecatchers.

Soap

Smolenaars was het ongewilde middelpunt van een geweldige soap bij de vrouwen van Bloemendaal, die hij de afgelopen twee seizoenen onder zijn hoede had. Negen dagen nadat hij in mei zijn contract had verlengd op het Kopje, werd de oud-speler van de Mussen bij het grof vuil gezet en vervangen door Jeroen Visser, uitgerekend de man die door Smolenaars was gevraagd om komend seizoen zijn assistent te worden.

Sindsdien heeft er bij Bloemendaal een daverende leegloop plaatsgevonden. Alle drie de buitenlandse speelsters, waaronder de Argentijnse topspits Maja Grannato en Sonja Zimmermann, keren na de zomer niet terug. Zimmermann, captain van het Duitse elftal, weigerde door het ontslag van Smolenaars niet langer voor de traditieclub uit te komen en vertrok naar Amsterdam. Jeugdinternational Lilli de Nooijer en spits Elke Boers stapten over naar HGC.