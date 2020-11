Arantxa Rus verliest in Linz

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Arantxa Rus verliest van Koedermetova in Linz

19.28 uur: Arantxa Rus is er niet in geslaagd de kwartfinale van het tennistoernooi van Linz te bereiken. De 29-jarige tennisster uit Monster verloor in drie sets van de als vijfde geplaatste Russin Veronika Koedermetova: 6-4 1-6 6-3.

Rus, de nummer 72 van de wereldranglijst, leverde tegen Koedermetova meteen haar opslag in in de eerste set. Die achterstand kon ze in de rest van de set niet meer goedmaken. De Russische nummer 46 won de set met 6-4.

De Nederlandse herpakte zich in de tweede set en brak meteen de service van de Russin. Met een tweede break pakte Rus de set met 6-1.

In de derde set brak Koedermetova de opslagbeurt van Rus en liep uit naar 4-1. De Nederlandse kon die break niet meer ongedaan maken waardoor de Russische tennisster op 5-3 kon serveren voor de zege. Ze sloeg op haar eerste matchpoint toe.

Tennis: Djokovic tegen Medvedev, Zverev en Schwartzman op ATP Finals

18.53 uur: Novak Djokovic neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Londen op tegen de Rus Daniil Medvedev, de Duitser Alexander Zverev en debutant Diego Schwartzman uit Argentinië. Dat is het resultaat van de loting. De vier tennissers zitten in de groep Tokio 1970. De naam verwijst naar de eerste editie van de ATP Finals.

In de andere groep, Londen 2020, speelt groepshoofd Rafael Nadal tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Andrej Roeblev. Tsitsipas is de titelverdediger van de ATP Finals, die voor de laatste keer plaatsvinden in Londen.

Motorsport: Rossi mag racen in Valencia na doorstaan nieuwe besmetting

17.12 uur: Negenvoudig wereldkampioen motorracen Valentino Rossi mag komend weekeinde starten in de Grote Prijs van Valencia. Hij bleek eerder deze week opnieuw besmet met het coronavirus, maar zijn laatste twee tests vielen negatief uit.

De 41-jarige Rossi miste al twee grands prix op Spaanse bodem omdat hij besmet was met het coronavirus. De veteraan ontbrak in de GP’s van Aragón en Teruel. Hij mocht na negatieve tests vorig weekeinde wel weer racen in de Grote Prijs van Europa in Valencia. Veel lol beleefde hij niet aan zijn terugkeer, want door een elektronisch probleem bij zijn Yamaha-motor kon ’The Doctor’ de race niet afmaken.

Afgelopen dinsdag sloeg Rossi de schrik om het hart toen de uitslag van een coronatest weer positief uitviel. De wegracer moest opnieuw in quarantaine en vreesde weer een race te moeten overslaan. Die tegenslag blijft hem bespaard, want de twee coronatests op woensdag en donderdag zijn negatief uitgevallen, waardoor hij volgens de regels van de internationale motorsportfederatie FIM dit weekeinde mag racen.

Golf: Eerste ronde golfmajor Masters hervat na zware onweersbuien

17.02 uur: De openingsronde van de 84e Masters is donderdag hervat na zware onweersbuien die bijna drie uur hebben geduurd in het Amerikaanse Augusta.

Slechts negen golfers lukte het om op de golfbaan in Augusta de eerste hole te voltooien voordat de activiteiten werden onderbroken. Dat was 35 minuten nadat de eerste ronde was begonnen.

De ronde is hervat met nog zo’n zeven uur tot zonsondergang. De laatste groep golfers begint twee uur voordat de duisternis invalt.

De 84e editie van het toernooi zou oorspronkelijk in april worden gehouden, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus.

Voetbal: Jiangsu Suning wint Chinese voetbalcompetitie voor het eerst

15.19 uur: Voor het eerst in de relatief korte geschiedenis van de Chinese voetbalcompetitie is Jiangsu Suning kampioen geworden. In het tweede duel van de finale versloeg de club uit miljoenenstad Nanjing recordkampioen Guangzhou Evergrande met 2-1. De eerste wedstrijd was in 0-0 geëindigd.

Het door de Italiaan Fabio Cannavaro getrainde Guangzhou Evergrande kreeg vlak voor rust een rode kaart. Oud-spits van Internazionale Éder zette Jiangsu Suning kort daarna op voorsprong. De Braziliaan Alex Teixeira, met een verleden bij Sjachtar Donetsk, verdubbelde de voorsprong in de tweede helft. Shihao Wei deed nog wat terug door de 2-1 te maken, maar het was niet voldoende om zijn ploeg aan het tweede kampioenschap op rij te helpen.

De finale van de Chinese competitie werd vijf maanden uitgesteld als gevolg van de Covid-19 pandemie. In het voetbalstadion van Suzhou, neutraal terrein voor beide ploegen, waren meer dan 7000 toeschouwers aanwezig.

Voetbal: Spaanse bondscoach Enrique roept Cucurella op

14.39 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft verdediger Marc Cucurella voor het eerst opgeroepen. De 22-jarige Cucurella is de vervanger van José Luis Gayá, die woensdag in het duel met Oranje (1-1) een hoofdblessure opliep.

Gayá kwam in de Johan Cruijff ArenA met zijn hoofd hard in botsing met het hoofd van Hans Hateboer. Gayá blijft wel in de selectie en wordt behandeld door de medische staf van Spanje.

Cucurella speelt tegenwoordig voor Getafe, dat hem op huurbasis heeft overgenomen van FC Barcelona. Bij de Catalanen was het hem nog niet gelukt door te breken.

Zaterdag speelt Spanje in de Nations League tegen Zwitserland en dinsdag is Duitsland de tegenstander in het landentoernooi.

Schaatsen: Ter Mors maakt opwachting op NK allround en NK sprint

13.27 uur: Jorien Ter Mors maakt de komende weken haar opwachting op zowel de NK allround als de NK sprint. Ze doet aan beide toernooien mee om zich voor te bereiden op het WK-kwalificatietoernooi, eind december in Thialf Heerenveen.

„Het feit dat Jorien beide toernooien mag rijden, zegt wel wat over haar veelzijdigheid. Ze rijdt de NK allround omdat dit een mooie training is met oog op haar ambities op de 1500 meter. We hebben totaal niet getraind voor bijvoorbeeld de 3000 meter, maar dat is dan ook helemaal niet erg. We zien wel waar het schip strandt. We zijn vooral blij dat beide toernooien ondanks corona door kunnen gaan”, meldt Team IKO, de ploeg van de wereldkampioene sprint van 2018.

De NK allround zijn op 21 en 22 november. De NK sprint zijn een week later. Beide toernooien zijn ook in Thialf.

Handbal: Montenegro trekt zich terug voor oefeninterland met handbalsters

13.19 uur: De oefeninterland tussen het Nederlands vrouwenhandbalteam en Montenegro op 28 november in de Maaspoort van Den Bosch is afgelast. De tegenstander heeft zich teruggetrokken, meldt het handbalverbond NHV.

De Montenegrijnse ploeg bevindt zich momenteel in een ’bubbel’ om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. „Ze hebben ervoor gekozen in die bubbel te blijven en geen extra reisbeweging te maken”, lichtte een woordvoerster van het NHV toe.

De wedstrijd diende voor beide ploegen als voorbereiding op het EK in Denemarken en Noorwegen in december. Om de selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade toch een wedstrijdprikkel te geven, zal er een besloten onderlinge wedstrijd worden gespeeld.

Mayonnade heeft zijn definitieve groep van achttien speelsters al samengesteld. Oranje, regerend wereldkampioen, neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Servië, Kroatië en Hongarije. De eerste drie uit de poule stromen door naar de hoofdronde.

Voetbal: FA vraagt Engelse regering om op Wembley te spelen

13.09 uur: De Engelse voetbalbond FA heeft de Britse regering gevraagd om de laatste wedstrijd in de Nations League van Engeland tegen IJsland (18 november) toch op Wembley te mogen spelen. De locatie van die wedstrijd is onzeker geworden omdat Groot-Brittannië zaterdag de grenzen heeft gesloten voor reizigers uit Denemarken, uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus dat is gevonden bij nertsen in dat land. De selectie van IJsland speelt zondag eerst in Denemarken en zou daarom Engeland niet in mogen.

„Wij zijn van mening dat het in het belang van het Engelse team en het ondersteunende personeel is om op Wembley te spelen in plaats van op dit moment internationaal te reizen”, aldus de FA in een statement. Volgens de bond zijn er al afspraken met de IJslandse voetbalbond gemaakt over een privévlucht en toegang tot alleen een hotel en het stadion. Ook zijn er extra testrondes ingevoerd. „We vragen dit niet voor het thuisvoordeel dat het oplevert, of om extra kosten te ontlopen, maar omdat gezondheid de prioriteit heeft.”

Britse media meldden dat Albanië en Duitsland werden overwogen als locaties voor de wedstrijd.

Wielersport: Langeveld verlengt contract bij EF Pro Cycling

10:43 uur Wielrenner Sebastian Langeveld heeft zijn contract bij de Amerikaanse ploeg Education First Pro Cycling met een jaar verlengd. De 35-jarige Langeveld komt al sinds 2014 uit voor het team van manager Jonathan Vaughters en gaat daardoor zijn achtste seizoen in.

Eerder kwam Langeveld, in 2014 Nederlands kampioen, uit voor Rabobank (nu Jumbo-Visma) en Orica GreenEDGE (nu Mitchelton-Scott).

Bij EF is Langeveld ploeggenoot van de Nederlanders Moreno Hofland en Julius van den Berg. De Amerikaanse ploeg pakte dit seizoen twaalf overwinningen. Onlangs eindigde Hugh Carthy namens EF als derde in de Vuelta.

Autosport: Raceklasse voor vrouwen gaat samenwerken met Formule 1

07:55 uur De W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, gaat vanaf volgend jaar samenwerken met de Formule 1. Tijdens acht raceweekeinden zal op dezelfde locatie zowel in de Formule 1 als de W Series worden geracet.

„Toen we beloofden dat de W Series in de toekomst groter en beter zou worden, was de samenwerking met de Formule 1 altijd ons uiteindelijke doel”, zei oprichter Catherine Bond Muir. „Het lijdt geen twijfel dat nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 wordt gereden ons wereldwijde bereik en onze impact en invloed aanzienlijk zullen toenemen.”

De races in de W Series werden dit jaar afgelast in verband met het coronavirus. Beitske Visser deed in 2019 mee en zou ook dit seizoen starten. De 25-jarige coureur won vorig jaar de race op het circuit van Zolder en werd tweede in het eindklassement achter de Britse Jamie Chadwick.

Basketbal: Los Angeles Lakers begint competitie zonder fans

Los Angeles Lakers begint de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zonder fans op tribune, zo maakte de titelhouder bekend. Het nieuwe seizoen begint vlak voor kerst.

De Lakers hebben dat besluit genomen in samenspraak met de autoriteiten in Californië en zegt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten te houden. De club van LeBron James werd een maand geleden kampioen door Miami Heat in de finale met 4-2 te verslaan. Die duels werden gespeeld in Orlando, op het complex van Disney World.

Recent werd er goedkeuring gegeven aan het plan om de basketbalcompetitie op 22 december te laten beginnen. Er zullen 72 wedstrijden worden gespeeld, minder dan gebruikelijk.