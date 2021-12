Premium Het beste van De Telegraaf

Kersvers wereldkampioen ervaart emoties die hij nooit eerder voelde Max Verstappen: ‘Dit was niet goed voor mijn hart’

Door Erik van Haren

Max Verstappen en Christian Horner spuiten allebei een fles champagne leeg. Ⓒ HH/ANP

ABU DHABI - Het was allemaal nog niet spannend genoeg geweest… Urenlang moest Max Verstappen in Abu Dhabi wachten tot hij eindelijk definitief de mededeling kreeg waar hij zo naar verlangde. Hij is wereldkampioen in de Formule 1.