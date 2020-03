Georginio Wijnaldum dankt zijn transformatie aan Jürgen Klopp

Bij Feyenoord speelde hij af en toe als rechtsbuiten. Na zijn transfer naar PSV in 2011 werd hij gebruikt als een ’nummer 10’. Toen Wijnaldum vier jaar later de overstap maakte naar de Premier League, gebruikte Newcastle United hem op dezelfde manier. Pas toen hij in 2016 de overstap maakte naar Liverpool, begon Wijnaldum zijn transformatie.

„Ik heb mijzelf goed ontwikkeld sinds ik bij Liverpool ben gaan spelen”, vertelt Wijnaldum in gesprek met de UEFA. „Ik ben meer allround geworden. Ik was gewend om alleen aanvallend te denken. Op het WK onder Van Gaal (in Brazilië 2014, red.) kreeg ik een meer controlerende rol op het middenveld en dat ging mij goed af. Bij PSV en Newcastle heb ik die rol nooit gehad.”

De cijfers van Wijnaldum onderstrepen dat. In zijn jaren in Eindhoven haalde hij bijna elk seizoen de dubbele cijfers. Bij The Magpies, waar hij maar één seizoen speelde, scoorde Wijnaldum elf keer.

Toen Wijnaldum voor slechts 27,5 miljoen euro werd overgenomen door Liverpool, kreeg hij van Klopp een soortgelijke rol als die hij ooit kreeg van Van Gaal. „Hij had een meer defensieve rol in zijn hoofd voor mij”, zegt Wijnaldum over zijn eerste gesprek met Klopp. „Ik moest dus meer allround worden. Dat was niet eenvoudig. Ik was namelijk gewend om alleen aan te vallen. Maar het heeft mij geholpen in mijn ontwikkeling. Ik ben nu een completere spelen dan toen ik hier arriveerde.”

Wijnaldum vreet kilometers op het middenveld bij The Reds. Dat betekent niet dat hij ook af en toe zijn goaltjes meepikt. In de halve finale van de Champions League tegen Barcelona, bracht hij met twee treffers zijn club in extase. Mede dankzij Gini stoomde Liverpool door naar de finale en stond het uiteindelijk met de Cup met de Grote Oren in de hand. Daar is Wijnaldum zijn coach ook dankbaar voor. „Hij heeft een grote invloed op mij gehad. Hij heeft de club op het niveau gebracht waar het hoort, door zijn visie door te drukken. Het past ook bij de club. De spelers zijn dol op hem”, aldus Wijnaldum, die benadrukt dat Klopp om zijn spelers geeft en spelers ook daadwerkelijk beter maakt. „We hebben ook veel persoonlijke gesprekken. Hij is erg belangrijk voor mij geworden.”