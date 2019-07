Knecht Steven Kruijswijk uit Tour gezet

Tony Martin en en Luke Rowe zitten elkaar in de haren. Ⓒ Screenshot Eurosport

Aan de vooravond van de strijd in de Alpen is Tony Martin van Jumbo-Visma, de ploeg van Steven Kruijswijk, uit de Tour de France gezet. Ook Luke Rowe (Ineos) kan zijn biezen pakken na een incident in de 17e Tourrit.